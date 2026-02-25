Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL CA Umia, bronce en el autonómico infantil

El CA Umia logró subir por cuarto año consecutivo al podio de los mejores clubes gallegos infantiles. Tras proclamarse campeón gallego infantil en las últimas ediciones, en esta ocasión volvió a subir al cajón más bajo del podio en un campeonato que ganó con el club SAL de Laracha.

