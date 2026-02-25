Alberto Gil, sancionado dos partidos

El Pontevedra viaja este viernes hasta las instalaciones deportivas de Tajonar para medirse con Osasuna Promesas, el filial rojillo. Para la cita, además de los lesionados habituales no podrán contar con varios futbolistas por cumplir ciclo de tarjetas amarillas o por expulsiones directas en la última jornada.

En el primer grupo se encuentran una pieza fundamentales del Pontevedra esta temporada, Miki Bosch. Con veinticinco partidos jugados el valenciano, no formará parte de la expedición granate a Pamplona y cumplirá un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones en diferentes partidos.

En el caso de Alberto Gil, que vio la tarjeta roja ante el Lugo, su sanción será de dos partidos de suspensión por «actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as», de acuerdo a los acuerdos adoptados por el juez disciplinario de Competiciones No Profesionales en referencia a los partidos correspondientes a la jornada 25 de Primera Federación.