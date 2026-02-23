Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala / Segunda División

El Marín triunfa en Gran Canaria y se mantiene en la pugna (1-5)

Las blanquiazules son quintas, con un partido menos que el Bembrive, y siguen inmersas en la lucha por la cuarta plaza de liga

R. P.

Marín

Sigue viva la lucha por la cuarta plaza y el conjunto marinense respondió con una victoria de peso en Telde, muy importante. No falló el Bembrive y las de Marín continúan quintas, aunque mantienen la opción de adelantarse gracias al partido aplazado ante Ibiza. El duelo se decantó con una primera parte muy efectiva y un segundo tiempo de oficio, con momentos de brillantez defensiva y un cierre contundente. También debutó la coruñesa Kiko, activa en ataque y con presencia en varias acciones de peligro.

Desde el inicio el cuadro gallego dominó la posesión y empujó a las canarias hacia su área. En el primer córner llegó el 0-1, con remate de Carol Agulla y desvío final de Paola que despistó a Mariona. La defensa sostuvo el plan y Suto apenas sufrió, mientras las ocasiones se sucedían. Ceci rozó el gol con una vaselina alta, luego obligó a una gran parada tras pase de Bibi, y Paola estrelló un disparo en el travesaño. El 0-2 llegó en el tramo final, con Paola ajustando a un palo tras asistencia de Ceci. Una salida fallida de Suto permitió el 1-2 en una contra local, pero la respuesta fue inmediata y Ceci clavó un potente chut al ángulo para el 1-3 del descanso.

Tras la reanudación, Pili y Anna Shulha estuvieron cerca del cuarto, pero apareció una Suto decisiva con un doble paradón y varias salidas valientes. Con las locales jugando de cinco, Ceci robó y marcó desde pista propia para sentenciar. Poco después, Carol Agulla aportó otro tanto en una acción de anticipo. Hubo además dos goles anulados, uno a Pili por infracción previa y otro de Ceci ya fuera de tiempo. El triunfo refuerza la candidatura marinense a las plazas de ascenso con diez jornadas por delante.

TEMAS

