El Arxil pierde en casa ante un firme Manresa (53-71)

El Arxil regresó a la competición tras el parón por la suspensión de la jornada anterior, pero su vuelta al CGTD terminó con una derrota clara. El Manresa marcó el ritmo desde el inicio y controló el primer cuarto. En el segundo periodo, el conjunto local intentó acercarse, aunque varios aciertos exteriores de las visitantes ampliaron la diferencia antes del descanso. Tras la reanudación, el Arxil salió con energía y encadenó una racha que alimentó la esperanza, pero la reacción se quedó a medias. En el tramo final, el Manresa impuso su solidez y cerró el partido con autoridad.