Baloncesto
El Arxil pierde en casa ante un firme Manresa (53-71)
Pontevedra
El Arxil regresó a la competición tras el parón por la suspensión de la jornada anterior, pero su vuelta al CGTD terminó con una derrota clara. El Manresa marcó el ritmo desde el inicio y controló el primer cuarto. En el segundo periodo, el conjunto local intentó acercarse, aunque varios aciertos exteriores de las visitantes ampliaron la diferencia antes del descanso. Tras la reanudación, el Arxil salió con energía y encadenó una racha que alimentó la esperanza, pero la reacción se quedó a medias. En el tramo final, el Manresa impuso su solidez y cerró el partido con autoridad.
- Davila 20/02/2026
- Retales Lidia: la historia de una emprendedora viguesa que abrió su tienda en 1971 y hoy es un negocio familiar
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos
- Manos a la obra para despedir al pasado de Vigo: la maquinaria llega a la fábrica de GEA en Camposancos
- El Concello debe pagar a la familia del bombero fallecido en Vigo porque asumió responsabilidades superiores a su cargo
- El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
- Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
- Arrancan los Trenes Turísticos de Galicia con 13 rutas en 2026: «Olvídate del coche y disfruta»