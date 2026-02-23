Antonio Montoro: «Hemos sido infinitamente superiores al Lugo»

Al término del empate entre Pontevedra y Lugo, Antonio Montoro, en representación del vestuario, ofreció una rueda de prensa para abordar las sensaciones posteriores al derbi. El punto con el que los hombres de Rubén Domínguez alcanzan las cuatro decenas en su casillero, pese al logro, fue recibido con mayor amargura que dulzura dado el desarrollo del partido en Pasarón.

«El vestuario está jodido. Hoy era un partido de sumar de tres y creo que se ha visto que hemos sido infinitamente superiores al Lugo. Al final, en la última jugada, vuelve a pasar algo parecido a lo del Castilla. Hubo muchas dudas. El árbitro llama al linier, al cuarto árbitro y luego siempre es lo mismo, no cambian de opinión. Para mí es una jugada totalmente distinta. Creo que viene de un despeje suyo, tengo que verlo, y no hay ningún jugador nuestro que entorpezca, así que creo que no es fuera de juego. Toca remar contra esto y asumir que nos vamos jodidos porque el empate hoy tiene que doler. Aun así, las sensaciones son muy positivas porque fuimos muy superiores», confesó el getafense.

Ese dolor por sentirse superiores y no materializarlo en el marcador le apenó tanto a él como a sus compañeros. «El vestuario sabía que hoy era un partido importante. Creo que lo van a ser todos los que quedan, pero este, tal y como se ha puesto, más todavía. Fuimos infinitamente superiores, hubo una expulsión, nos quedamos en superioridad numérica y acto seguido metemos el gol.

Ellos no nos han generado absolutamente nada en todo el partido. Por eso da mucha rabia encajar y que te quiten dos puntos que creo que merecíamos, y también el golaverage. Aquí todo suma y no sabemos cómo irán el resto de partidos, pero a estas alturas de temporada esas cosas cuentan», desarrolló el zaguero.