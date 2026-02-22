Balonmano / División de Honor Plata
Victoria de autoridad del Cisne
Los hombres de Marcos Otero superaron a uno de los peces gordos de la división
M.S.R.
El Cisne vuelve a hacerse fuerte en su casa y se lleva los dos puntos ante un contrincante muy duro como el Sagunto. El conjunto pontevedrés supo imponer su ritmo en los momentos clave para quedarse con un triunfo trabajado ante un rival de la talla de los valencianos.
El partido se movió en parámetros de máxima igualdad, con alternativas y fases de dominio repartidas. El Cisne mostró mayor solidez en el tramo central del primer tiempo, logrando una renta que le permitió afrontar el descanso con ventaja y, sobre todo, con sensaciones de control. A partir de ahí, el equipo local sostuvo el pulso desde la defensa, gestionando los tiempos ante un Puerto Sagunto que nunca dejó de creer en sus opciones.
Tras la reanudación, el cuadro visitante elevó su intensidad y apretó el marcador, obligando al Cisne a mantener la concentración hasta el último suspiro. En un desenlace ajustado, los pontevedreses supieron administrar su ventaja mínima, apoyados en su consistencia defensiva y en la eficacia en momentos puntuales, para asegurar dos puntos de gran valor en casa que devuelven las buenas sensaciones al Pabellón de los Deportes.
