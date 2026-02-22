Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Teucro remonta al Culleredo y vuelve a sonreír (25-27)

REDACCIÓN

Pontevedra

El Teucro firmó una remontada en el tramo final para imponerse al Culleredo, en el Pabellón Municipal de Tarrío, y devolver la fe a la afición azulona.

El Culleredo llevó el peso del encuentro durante buena parte del choque y supo traducir su iniciativa en el marcador, llegando a manejar rentas favorables gracias a su regularidad ofensiva y a un ritmo alto en sus acciones. Sin embargo, el Teucro fue creciendo con el paso de los minutos, ajustó en defensa tras el descanso y consiguió equilibrar el duelo cuando el partido entraba en su fase más exigente.

En los compases finales, el conjunto teucrista mostró mayor claridad en ataque y más firmeza atrás, logrando darle la vuelta al marcador en un desenlace ajustado. La capacidad de reacción del Teucro y su acierto en los momentos determinantes terminaron por decidir un enfrentamiento competido y cambiante hasta el último tramo.

