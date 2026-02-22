Yago Iglesias confesó en rueda de prensa la dificultad de sacar un punto de un campo tan complicado como Pasarón. «Es un punto que hay que valorar mucho porque es un campo muy complejo. Si no me equivoco, solo ha ganado aquí el Tenerife», aseguró.

Pese a ese valor que le da al empate, su análisis destaca la actuación de los locales sobre ellos en un partido sin brillo . «Poco se ha podido ver. Si hacemos un análisis realista, el Pontevedra ha tenido más presencia en el partido, más empuje, pero en cuanto a intervenciones claras de los porteros, no ha habido demasiadas. Mucho centro, mucho despeje, pero pocas paradas decisivas. Es muy complejo jugar aquí y más con el terreno de juego tal y como está», expresó.