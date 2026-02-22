Fútbol Sala / Primera División
Dos goles aislados suponen una nueva derrota del Poio
Las de Luis López-Tulla volvieron a caer en la competición doméstica, esta vez ante el Navalcarnero, que con este triunfo adelanta a las poienses en la tabla
Hugo de Dios
No comenzó de la mejor manera la jornada para las jugadoras del Poio en su visita a la capital. Tras perder el pasado sábado en casa ante el Melilla, las pontevedresas se volvieron a dejar tres puntos de vital importancia en su encuentro ante el Navalcarnero.
El Pabellón Municipal La Estación demostró a las futbolistas de López-Tulla lo que es la pista madrileña cuando apenas habían corrido dos minutos en el cronómetro del electrónico.
Las locales se adelantaron en los primeros compases del partido con un tanto de María Vicente para abrir la lata e inclinar la balanza desde el primer instante en favor de las madrileñas.
A pesar de la tempranera diana, ninguno de los dos equipos fue capaz de perforar la red de su oponente hasta la recta final del choque. Por desgracia para el Poio Pescamar, sería nuevamente un tanto del Navalcarnero, esta vez, de su portera, Marta Balbuena.
La veterana guardameta del conjunto local aprovechó la condición de portera-jugadora utilizada por López-Tulla para marcar un auténtico golazo de portería a portería y sentenciar así la contienda.
Con esa derrota, el Navalcarnero adelanta al Poio Pescamar en la clasificación, relegando a las pontevedresas a la cuarta plaza de la tabla.
