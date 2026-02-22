"Estad más orgullosos que nunca de este equipo"

El entrenador Rubén Domínguez comentó el gol anulado en el descuento. "Ya sabéis que en cuestiones de interpretación no me meto. Para mí es una acción no forzada, el jugador no está presionado e intenta jugar el balón. Recoge un jugador que partía en fuera de juego, creo, y consideran que es una acción forzada. Es una cuestión de interpretación. No hay nada que añadir ahí"

Pero, dijo que "lo que no permito es que se inventen cosas. Nunca hablo de los árbitros, pero en este caso han expulsado a Alberto Gil inventando. Fue Manu Barros quien tira la botella, no Alberto. No sé qué pondrán en el acta, pero si ponen que fue Alberto, estarían mintiendo. En la interpretación nos podemos equivocar todos, el primero yo, pero en las mentiras, no", manifestó en la rueda de prensa Domínguez sobre los últimos compases del partido.

Noticias relacionadas

Pese al evidente malestar por el empate, el técnico envió un mensaje a la afición agradeciendo el apoyo incondicional. "Les diría que estén más orgullosos que nunca de este equipo, incluso cuando no estemos bien. Nos vamos a dejar el alma por conseguir el objetivo. Guste más o guste menos, vamos a estar ahí hasta el final", sentenció en la comparecencia posterior al choque.