El Teucro quiere dar un paso al frente

El Teucro se desplaza a tierras coruñesas para medirse al BM Culleredo en la vigésimo segunda jornada de la Primera Nacional. El encuentro, que arrancará a las 19.30 h en el Pabellón Municipal de Tarrío, se presenta como una oportunidad de oro para que los de la capital del Lérez conviertan las buenas sensaciones de la jornada anterior en puntos reales.