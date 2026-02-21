El Marín aspira a perpetuar la racha

Marín afronta una salida de máxima exigencia, donde se medirá a Gran Canaria en una nueva jornada de la segunda división femenina. El encuentro se disputará a las 21.00 horas en el Centro Deportivo Gran Canaria Martín Freire y se presenta como una oportunidad importante para que las marinensas conviertan en puntos su buen momento, tras el empate ante Bembrive.