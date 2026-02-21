Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ganar en Navalcarnero para seguir arriba

El Poio visita al Navarcenero esta tarde, a las 18.00 horas, en un partido cargado de importancia para la pelea por el título. Dos equipos anclados en la zona verde que se niegan rotundamente a dar esperanzas a sus perseguidores. El perdedor podría pagarlo muy caro al término de la temporada.

