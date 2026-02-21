Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cisne se encomienda a su gente ante el Sagunto

El Cisne, tras la victoria frente al colista en casa, vuelve al Pabellón Municipal de los Deportes con el objetivo de asaltar a un equipo puntero de la clasificación. A las 19.00 horas tiene la dura misión de ganar el sagunto, segundo clasificado, para dar un golpe sobre la mesa y sentar las bases de un cambio de dinámica.

