Los caprichos de este deporte

La arbitrariedad del fútbol es conocida por todos los aficionados. Hace dos años, las escuadras de Yago Iglesias y Rubén Domínguez tenían en Pasarón una final por el ascenso. Hoy, sin el mismo nivel de trascendencia, se repite el mismo patrón. El ourensán, en el banco granate, se enfrenta al ribeirán, en condición de visitante, en una tarde que puede afianzar la posición pontevedresa en el playoff o enganchar a los lucenses a esa zona.

Para el partido, el Pontevedra tiene a gran parte de sus efectivos disponibles. Solo Álex González, por lesión, y Miguel Cuesta, por sanción, no se sentarán en el banquillo esta tarde. Luisao y Alain Ribeiro, recuperaciones de última hora, entran en convocatoria y podrían disponer de minutos.

Domínguez explicó el plan de partido que se espera de su rival para la cita. «Esperamos un poco el Lugo de estas últimas semanas, que fuera de casa igual se protege un poquito más. Tanto ellos como nosotros nos conocemos lo suficiente, nos vemos mucho, nos conocemos de otros años los entrenadores, aunque los jugadores, que son los protagonistas, son distintos. Esperamos un Lugo que intente hacerse con la pelota y nosotros intentaremos quitarles la pelota y hacerles daño. Va a ser un partido muy equilibrado. Esperemos que en esas que tengamos, estar acertados, y en esas que tenga el Lugo, poder que tengan pocas y no nos haga daño», destacó.

Por su parte, el Lugo no tiene a varios de sus jugadores disponibles para la cita, todos ellos por lesión. Así, Iago López, Diego Caballo, Antonio Perera y Víctor Pastrana no entraron en la lista de convocados para la cita.

Iglesias, en la rueda de prensa previa al partido, también trazó el plan de partido y vaticinó la imagen que se espera de sus pupilos. «Lo planteamos como un partido fuera de casa, con la dificultad que tiene y un campo en el que solo ganó el Tenerife. Es un equipo que está haciendo una temporada muy buena y con un estado de forma increíble. Nosotros también vamos en un buen momento. Nos centramos en lo que depende de nosotros, que es estar preparados para este partido y si ganamos pues entraremos en playoff», explicó.

Por vigésimo segunda vez en la historia, lerezanos y miñotos se medirán en partido oficial. El balance hasta la fecha es de seis victorias pontevedreses, seis empates y nueve triunfos lucenses. El último partido entre ambos se saldó con victoria local por la mínima en el Anxo Carro gracias al tanto de Iker Unzueta.