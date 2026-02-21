Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Arxil busca sorprender al Manresa en su casa

Tras la victoria del pasado fin de semana, el Arxil quiere encadenar su segundo triunfo consecutivo y empezar a escalar posiciones en la tabla. A las 20.00 horas, en el Pabellón del Centro Galego de Tecnificación Deportiva, las verdes buscarán sorprender al Manresa, décimo clasificado, y hacerse con una victoria clave para soñar con la salvación.

