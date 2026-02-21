El Arxil busca sorprender al Manresa en su casa

Tras la victoria del pasado fin de semana, el Arxil quiere encadenar su segundo triunfo consecutivo y empezar a escalar posiciones en la tabla. A las 20.00 horas, en el Pabellón del Centro Galego de Tecnificación Deportiva, las verdes buscarán sorprender al Manresa, décimo clasificado, y hacerse con una victoria clave para soñar con la salvación.