Fútbol
La juntanza de los veteranos del Pontevedra homenajea a Jesús Neira ‘Tuto’
R. P.
Laclásica juntanza de la Asociación de Exjugadores Granates homenajerá en el día de hoy a un antiguo integrante del club. Es el caso de Jesús Neira Prado, Tuto, un jugador con más de un centenar de partidos jugados con la camiseta del Pontevedra.
El evento comenzará con una eucaristía en la capilla de la Peregrinaa las 13.00 horas para honrar la memoria de todos los jugadores de la disciplina fallecidos hasta la fecha. A esta misa le sucederá una comida de confraternidad en la Finca Batacos que iniciará a las 14.30 horas.
Jesús Neira Prado, Tuto, jugó 145 partidos oficiales con la camiseta del Pontevedra durante siete temporadas, entre 1974 y 1981, donde logró un ascenso a Segunda División con el Pontevedra. A su paso por el club le antecedió un paso por el Lugo y el Compostela.
