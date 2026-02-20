Eimil: «Tenemos que ganar para enganchar a la gente»

Mañana el Pontevedra vuelve a Pasarón tras cortar su gran racha de resultados el pasado sábado en el Prínicipe Felipe. Víctor Eimil compareció ante los medi de comniunicacación para explicar el estado de la plantilla para el derbi frente al Lugo de la tarde de este sábado. La derrota frente al Cacereño por la mínima, pese al fastidio que supone, no ha afectado al trabajo del grupo durante la semana. «Cuantas más jornadas estás sin perder, estás más cerca siempre de la derrota. Nos fastidia mucho cómo fue, pero era un campo en el que es difícil y la derrota fue como fue, con un gol en propia. Creo que el equipo luchó y mostró cartas para poder incluso ganar el partido o empatarlo. Es jodido ahora la derrota, pero nada, reseteamos y esta semana a tope con un derbi gallego», explicó el lateral.

SI el Pontevedra empata o gana, alcanzaría los cuarenta puntos y estaría a las puertas de lograr la salvación virtual. «Estamos en casa con nuestra afición. Hay que intentar sacar los tres puntos y llegar a esa barrera de los cuarenta puntos, ya a 42, y estar cerca del objetivo. El objetivo principal aún no lo hemos conseguido y que tenemos que ir a por él cuanto antes.», comentaba Eimil al respecto.

Sobre el adversario de esta semana, el Lugo, el ‘2’ advirtió de su dificultad y su idea de juego y de qué deben hacer él y sus compañeros para contrarrestar esa forma de competir. «Creo que el Lugo quiere ser dominante con balón y creo que van a intentar hacer eso porque encima va a hacer un día bueno. El campo creo que estará medianamente bien para poder jugar, y nosotros vamos a hacer nuestro plan de partido, que hemos preparado durante toda la semana, para contrarrestarles todos sus movimientos e intentar sacar los tres puntos como sea», aseveró.

Con el paso de las jornadas, el apoyo social al equipo ha ido aumentando paulatinamente, visible en la subida del número de espectadores. Sobre ese tema de la hinchada, el villalbés motivó a la ciudad a seguir en esa línea ascendente. «Nosotros lo que tenemos que hacer es ganar para enganchar a la gente cuando se viene a Pasarón, como por ejemplo el día del Racing de Ferrol. Que sientan que el equipo va, que el equipo empuja, que el equipo gana y que compite. Eso yo creo que atrae a la gente y que es lo que hace que la gente cada fin de semana quieran venir», declaró.