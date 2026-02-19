Yago Iglesias: «Siempre es bonito volver a un campo y enfrentarte a un equipo en que fuiste muy feliz»

Se suele decir que el fútbol no tiene memoria y lo único importante es el presente. Este sábado, Pasarón recibe la vuelta de alguien muy importante, un entrenador con el que volvieron a Primera RFEF e hicieron historia en Copa del Rey.

¿Cómo afronta, a nivel emocional, volver a Pasarón este sábado?

Siempre es bonito volver a un campo y enfrentarte a un equipo en el que fuiste muy feliz. Fueron dos años muy buenos, con recuerdos increíbles, por los momentos vividos y por la gente y los jugadores con los que compartí esa etapa. Se hace extraño jugar contra ellos, pero es una de esas cosas del fútbol que también tienen su parte bonita.

En el Pontevedra hay una plantilla muy renovada, pero volverá a ver a jugadores como Yelko, Álex González o Miguel Cuesta. ¿Cómo imagina ese reencuentro?

Los reencuentros siempre son buenos. Antes y después del partido habrá cariño y seguramente recordaremos cosas del pasado, pero durante el partido cada uno pelea por sus intereses. Aun así, esas vueltas y reencuentros siempre se viven con una buena sensación.

De las últimas veces que pisó Pasarón fue contra el Laredo, cuando fue manteado por sus jugadores y ovacionado por el público. ¿Qué recibimiento espera por parte del granatismo?

Más que esperar, me gustaría que fuera un reencuentro bonito. En los dos años que estuve allí puse todo mi empeño y mi trabajo en devolver al club donde debería estar, en Primera Federación. Me siento parte de la historia del Pontevedra y siempre me he sentido muy querido por la afición. Sé que voy como rival, pero ojalá exista ese cariño hacia mí, como el que les tengo a ellos.

El Pontevedra está haciendo una temporada muy buena, un recién ascendido que ocupa el tercer lugar. ¿Qué valoración hace y cuáles cree que son sus principales virtudes?

Creo que su éxito tiene una clave importante. Aunque hayan llegado muchos jugadores nuevos, mantienen una columna vertebral fundamental. Desde la portería hasta la línea defensiva, el medio campo y el ataque, hay futbolistas que han sido importantes temporadas anteriores. Esa continuidad hace que los nuevos se adapten rápido y entiendan pronto lo que es el Pontevedra. Además, esta temporada tan buena también tiene que ver con aprender de experiencias pasadas, como aquella estancia breve en Primera Federación. Eso se traduce en humildad, en tener claro que la categoría es durísima y que hay que competir cada fin de semana sin dar nada por hecho. Con todo esto, ahí está, haciendo una temporada espectacular.

Para quien no esté acostumbrado a ver al Lugo con usted en el banquillo, ¿qué equipo se va a encontrar?

La idea es la misma que en todos mis equipos. Quien haya visto al Pontevedra u otros equipos que he entrenado entiende la propuesta. Evidentemente, habrá que adaptarse al rival y al condicionante del terreno de juego, pero intentamos ganar desde el control del juego a través de la posesión. Y a partir de ahí, responder a lo que plantee el rival, siempre con la pelota como base.

El Pontevedra llega tras cortar su racha de diez semanas sin perder y ustedes llegan tras un empate y un triunfo. ¿Ve este partido como un punto de inflexión?

No, para nada. Quedan muchos partidos y esto todavía va a dar muchas vueltas. Ahora mismo nos separan tres puntos, pero la temporada es larga y todo puede cambiar.Lo que sí tenemos claro es que vamos a un campo complicadísimo, donde el Pontevedra ha sacado muchos puntos. Para ganar allí tendremos que adaptarnos muy rápido al terreno de juego y también al modelo de juego del Pontevedra, que siempre pone las cosas muy difíciles.

El estado del césped está siendo un tema muy influyente esta temporada. Con la experiencia que tiene en Pasarón, ¿cómo les va condicionar eso el partido y cómo le ha condicionado en la preparación?

Tendremos que adaptarnos, sin más. En las últimas salidas ya nos hemos encontrado campos en peor estado de lo habitual: O Espiñedo, Román Suárez Puerta, A Malata… Con el invierno que estamos teniendo es normal, en toda España está pasando. Está siendo un invierno duro y los campos se resienten. No va a ser una excusa, porque el campo está para los dos. Sí será un condicionante y seguramente tendremos que variar algunas cosas, pero excusa no puede ser.