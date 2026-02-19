Fútbol / Primera Federación
Facu Ballardo ficha por el Pontevedra hasta final de año
El mediocentro argentino se incorpora como agente libre
El Pontevedra refuerza su medular con la llegada de un viejo conocido de Rubén Domínguez. Facu Ballardo (Quilmes, 1995) , cuyo último equipo fue el Calahorra de Segunda Federación, se incorpora al equipo granate para lo que resta de temporada.
«El Pontevedra CF ha alcanzado un acuerdo con el futbolista Facu Ballardo para su incorporación al primer equipo hasta el final de la presente temporada.El nuevo jugador granate llega con ambición y compromiso para reforzar al equipo en este tramo decisivo del curso, poniendo su calidad y esfuerzo al servicio del grupo desde el primer día. Desde el Pontevedra CF damos la bienvenida a Facu Ballardo y le deseamos el mayor de los éxitos defendiendo nuestros colores», explica el club a través del anuncio oficial emitido.
Con pasado en Alavés B, Ciudad de Lucena, Haro, Atlético Sanluqueño, Tarazona, Formentera, Ourense CF y Calahorra, el quilmeño llega para aportar su experiencia y buen pie en el centro del campo.
- El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
- Galicia encara la undécima borrasca del año, Pedro, con una tregua para el fin de semana
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
- Muere un marinero de Cangas por un accidente en un barco de la armadora del «Villa de Pitanxo» en Uruguay
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- La Xunta amplía el plazo a los propietarios de 150.000 hectáreas de monte para que paguen sus deudas
- Detienen a los amigos del joven de Vigo electrocutado en un aerogenerador de Burgos por un reto
- El parque de la Plaza de la Independencia amanece anegado por el lodo