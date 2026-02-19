Facu Ballardo ficha por el Pontevedra hasta final de año

El Pontevedra refuerza su medular con la llegada de un viejo conocido de Rubén Domínguez. Facu Ballardo (Quilmes, 1995) , cuyo último equipo fue el Calahorra de Segunda Federación, se incorpora al equipo granate para lo que resta de temporada.

«El Pontevedra CF ha alcanzado un acuerdo con el futbolista Facu Ballardo para su incorporación al primer equipo hasta el final de la presente temporada.El nuevo jugador granate llega con ambición y compromiso para reforzar al equipo en este tramo decisivo del curso, poniendo su calidad y esfuerzo al servicio del grupo desde el primer día. Desde el Pontevedra CF damos la bienvenida a Facu Ballardo y le deseamos el mayor de los éxitos defendiendo nuestros colores», explica el club a través del anuncio oficial emitido.

Con pasado en Alavés B, Ciudad de Lucena, Haro, Atlético Sanluqueño, Tarazona, Formentera, Ourense CF y Calahorra, el quilmeño llega para aportar su experiencia y buen pie en el centro del campo.