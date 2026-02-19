La Escuela Cuntiense brilla en un fin de semana redondo

La Escuela Cuntiense completó un fin de semana especialmente productivo, con presencia en varias sedes, podios autonómicos y mejoras de marca. En el campeonato gallego, Gabriel Martínez Limens se proclamó campeón en los tres kilómetros marcha M35 con un tiempo de 18’27”, que además supone su mejor marca personal. En esa misma disciplina, Dani García Jiménez se colgó la plata y fue subcampeón gallego en los tres kilómetros de la categoría M45. También hubo medalla en lanzamientos, con Antonio Javier Pereira Segade sumando una nueva plata en lanzamiento de peso en M55.

La expedición no pudo contar con Patri Simón Ferro, ausente por un compromiso familiar, ni con Andrés Martínez, que continúa en proceso de recuperación tras una operación de hombro. Desde el club recuerdan que Patri es la actual bronce nacional en diez kilómetros marcha.

En el módulo cubierto del IFEVI, en Vigo, durante el III Trofeo Deporte Atlántico, los más pequeños también brillaron: Iago Rubianes Jamardo logró el oro en cincuenta metros sub10 con 8’03”, mejor marca personal, y Brais Ruibal Bouzas subió al podio con el bronce en peso sub10 gracias a 6,07 metros, también su mejor registro.