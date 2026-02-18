Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gimsport brilla en Lalín con once medallas en el autonómico

En Lalín se celebró el Campeonato Gallego Absoluto y de Clubs 2026, con 350 karatecas y 30 clubes. El Club Gimsport, brilló con once medallas en kata, kumite y kobudo: dos oros, seis platas y tres bronces. Destacó Juan Sánchez en varias pruebas de kobudo. El equipo cerró el torneo con un quinto puesto en el ranking absoluto y séptimo por clubes, confirmando el fruto del trabajo diario en el tatami.

