El Gimsport brilla en Lalín con once medallas en el autonómico

En Lalín se celebró el Campeonato Gallego Absoluto y de Clubs 2026, con 350 karatecas y 30 clubes. El Club Gimsport, brilló con once medallas en kata, kumite y kobudo: dos oros, seis platas y tres bronces. Destacó Juan Sánchez en varias pruebas de kobudo. El equipo cerró el torneo con un quinto puesto en el ranking absoluto y séptimo por clubes, confirmando el fruto del trabajo diario en el tatami.