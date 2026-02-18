Corregir el error de la primera vuelta

La derrota del sábado ante el Melilla no solo cortó una racha de seis jornadas sin perder ante un líder indiscutido, pese a contar con un partido menos, también apretó la zona verde de la tabla. El Poio Pescamar, empatado a 37 puntos con el Roldán, pero por encima de ellas al tener ganado el enfrentamiento directo, viaja este sábado hasta la Comunidad de Madrid para medirse con el Navalcarnero, cuartas clasificadas con 34.

Las madrileñas, uno de los dos clubes que les venció en la primera vuelta del campeonato, cuenta con el factor cancha y cinco goles de diferencia en el golaveraje particular para la cita de este sábado, en la que saben que los tres puntos pueden ser cruciales de cara a los cruces en el play off por el título liguero.

La primera vuelta de las jugadoras de Luis López-Tulla fue un éxito hasta que los partidos ante Melilla y Navalcarnero empañaron el buen rendimiento de las poienses. Las rojillas fueron el último equipo de los dieciséis que conforman la tabla en perder en liga, acumulando nueve semanas de triunfos y empates, por lo que las buenas sensaciones hasta las derrotas eran innegables.

Ante la rivalidad evidente que existe en la tabla, donde entre el segundo y quinto hay tres puntos, y uno de esos equipos, necesariamente, va a quedarse fuera de la pelea por la liga, hace que ganar este fin de semana abra un buen espacio entre el Poio y el resto de clubes.