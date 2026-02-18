El ‘13’ de Javier Vázquez, un dorsal para la eternidad cineísta

Después de veinticinco años vistiendo la elástica del Cisne, entre el primer equipo y las categorías inferiores, el histórico capitán del club y leyenda indiscutible del balonmano pontevedrés, Javier Vázquez Urrabieta, Javiva, pasará a la eternidad. El club, a través de sus redes sociales confirmó que retirarán el dorsal ‘13’, número del propio jugador, para homenajear a una figura de su importancia.

La ceremonia de la retirada del dorsal será el epílogo del partido de este fin de semana ante el Lanzarote. Tras el pitido final, tal y como difundió el club, será el sentido homenaje a un deportista de la talla del extremo izquierdo pontevedrés.

Junto al dorsal de Javiva estará el otro número retirado hasta la fecha por parte del Cisne: el ‘8’ de Pablo Picallo, el cual se retiró hace dos temporadas, en abril de 2024, tras un encuentro en casa ante el Ibiza.