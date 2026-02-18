Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano / División de Honor Plata

El ‘13’ de Javier Vázquez, un dorsal para la eternidad cineísta

El Cisne comunicó que retirará la camiseta del histórico capitán

Javiva, manteado el día de su retirada. | RAFA VÁZQUEZ

M. S. R.

Pontevedra

Después de veinticinco años vistiendo la elástica del Cisne, entre el primer equipo y las categorías inferiores, el histórico capitán del club y leyenda indiscutible del balonmano pontevedrés, Javier Vázquez Urrabieta, Javiva, pasará a la eternidad. El club, a través de sus redes sociales confirmó que retirarán el dorsal ‘13’, número del propio jugador, para homenajear a una figura de su importancia.

La ceremonia de la retirada del dorsal será el epílogo del partido de este fin de semana ante el Lanzarote. Tras el pitido final, tal y como difundió el club, será el sentido homenaje a un deportista de la talla del extremo izquierdo pontevedrés.

Junto al dorsal de Javiva estará el otro número retirado hasta la fecha por parte del Cisne: el ‘8’ de Pablo Picallo, el cual se retiró hace dos temporadas, en abril de 2024, tras un encuentro en casa ante el Ibiza.

