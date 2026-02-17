Atletismo
Mateo Miñán, campeón de España de marcha con Galicia
REDACCIÓN
Pontevedra
El atleta cadete Mateo Miñán se proclamó este fin de semana campeón de España por selecciones autonómicas formando parte de la selección gallega de marcha en ruta. El deportista de La Gimnástica se desplazó hasta Cieza junto a sus compañeros y contribuyó al triunfo colectivo que otorgó el título nacional al combinado gallego. La actuación en el campeonato llegó pocos días después de que Miñán lograse la medalla de bronce autonómica de su categoría en Marín, en la prueba de 3 kilómetros, confirmando su progresión competitiva. En Cieza, además, el marchador gallego consiguió situarse en el top 10 nacional sub16, antes de subir al podio por equipos para recoger el oro por selecciones.
