Natación
Daniela Suárez regresa séptima del Mundial con la selección
La joven debutaba con la selección española absoluta de natación artística
REDACCIÓN
Pontevedra
La nadadora del CN Galaico Pontevedra, Daniela Suárez, debutó este fin de semana con la selección española absoluta de natación artística en la primera etapa del Mundial, celebrada en Medellín, dentro de la modalidad de solo técnico.
En su estreno internacional, Suárez logró una puntuación final de 203,85 puntos, con 14,7000 en dificultad, 97,2500 en impresión artística y 106,6000 en ejecución. La rutina, realizada al ritmo de «Perhaps» de Guns N’ Roses, le permitió alcanzar la séptima posición en una prueba que tuvo como vencedora a la canadiense Audrey Lamothe, ganadora del oro con 236,7025 puntos.
