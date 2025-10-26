El municipio de Caldas de Reis se convirtió durante la tarde de este sábado en el epicentro del ciclismo en toda la comunidad gallega.

La carrera de viejas glorias reunió a más de medio centenar de deportistas que representan un pedacito de la historia de Galicia sobre las dos ruedas.

Uno de los personajes más destacados del elenco ciclista fue Antonio Vidal «Cosme», mítico campeón gallego que recorrió las calles de Caldas a sus noventa años.

La cita deportiva dio el pistoletazo de salida a las 16.30 horas. Los participantes recorrieron el circuito que comenzaba y finalizaba en la Prazuela tras su paso por Carlos García Baión, Río Pequeno, Porto do Río, la calle Real, Fornos, la calle de A Igrexa, Palmeiras, la calle de A Alhóndiga, José Salgado, Pedro Mateo Sagasta y Laureano Salgado.

La popular prueba llamó la atención de decenas de vecinos que se acercaron a la ruta para poder observar de cerca al dilatado cartel de leyendas del ciclismo gallego.

Previo a la salida de las viejas glorias, se llevaron a cabo dos pruebas con participantes amateur. La primera de ellas, una cronometrada en modalidad de parejas.

A continuación, antes del colofón con las leyendas, se realizó una marcha popular a la que se sumaron vecinos de todas las edades, desde los más pequeños hasta los que no se suben a la bicicleta de forma habitual.

Participantes destacados

Junto al mencionado Antonio Vidal «Cosme», que mantuvo un récord que nadie consiguió superar, fue medalla de oro en los I Xogos Deportivos de Galicia en 1961 y ganó multitud de carreras en el panorama nacional como profesional, participaron otros nombres destacados.

Álvaro Pino, pionero nacional en levantar el Tour de Francia, Ezequiel Mosquera, José Teixeira, Evaristo Portela, Blanco Villar y Perico Delgado, entre otros.

Este destacado grupo de ciclistas juntó a aficionados al deporte sobre ruedas en una jornada para el recuerdo.