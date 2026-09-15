Dos medallas para Jesús Pérez en Alicante

La ciudad de Alicante acogió este fin de semana se celebró en Campeonato de España de kayak de mar, en el que el palista cangués Jesús Pérez Rial consiguió dos medallas, con un primer puesto y un sucampeonato.

En la jornada del sábado por la mañana se disputó la regata para la categoría de veteranos. Fue un recorrido sobre un circuito de seis kilómetros y el palista de Aldán se alzó con primer puesto y el título.

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El mismo sábado, en horario de tarde, se celebró la prueba reina del campeonato: una travesía de 15 kilómetros entre Campello y Alicante. En la primera mitad las condiciones de ola lateral provocaron que la regata fuese muy dura. A partir del kilómetro ocho la situación mejoró y Jesús Pérez se colgó la plata con un segundo puesto.