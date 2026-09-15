«Mi ilusión es jugar un playoff y ascender con el Alondras»

El futbolista del Alondras Yelco Alfaya está de vuelta sobre los terrenos de juego. El 13 de marzo, en el partido correspondiente a la vigesimoquinta jornada de la pasada liga ante el Compostela sufrió una grave lesión de rodilla, que afectó a los ligamentos y menisco. Un infortunio que afortunadamente no fue tran grave como se temía y la prueba es que el talentoso jugador cangués disputó sus primeros minutos en partido oficial ante el Pontevedra B y este domingo ante el Antela fue titular.

-La vuelta a los terrenos de juego no fue como usted desearía, pero ¿cómo se siente al volver a tocar el balón y jugar junto a sus compañeros?

-Es cierto que fue un regreso agridulce. Es cierto que yo estaba contento porque al final son casi seis meses que estás sin jugar. Pero para mí la vuelta de verdad fue la de este domingo ante el Antela. Fue mi primer partido como titular, el equipo ganó y estoy muy contento por el grupo y por mí. A partir de ahora, a seguir mirando hacia adelante. Los tres puntos que eran lo más importante después del fin de pasado y ahora ya tenemos ganas de volver a casa. Creo que le debemos a la afición una victoria y nuestra verdadera imagen, que no se corresponde con la del fin de semana ante el Pontevedra B.

-Decía el entrenador, Rafa Villaverde, que este Alondras debe parecerse más al de la primera parte ante el Pontevedra B, que dominaba y ganaba 2-0 al descanso, que al del segundo tiempo, en el que encajó un 2-6. ¿Qué fue lo que pasó?

-Es difícil de explicar. Yo desde el banquillo veía al equipo serio y que no sufría. Luego en el segundo tiempo sufrimos varios golpes seguidos y no supimos reaccionar. En esos momentos hay que tener un poco más de calma y experiencia para parar un poco el encuentro. También es verdad que tenemos un equipo muy joven y al final creo que la situación nos superó un poco. Pero toda la plantilla reaccionó muy bien, tanto durante la semana de entrenamientos como este domingo en el campo. Le ganamos 0-2 a un equipo como el Antela, que llevaba dos años sin perder un partido en casa.

-¿Cómo recuerda la lesión y el posterior proceso de recuperación?

-Mi lesión fue un poco atípica. En las primeras exploraciones parecía que era el cruzado y menisco. Yo entró a quirófano pensando que es el cruzado y recuerdo la alegría durante la operación, que fue con anestesia local, cuando la doctora me dice que el ligamento cruzado está bien, que la parte afectada no llegaba si quiera al 10%. Al final lo que estaba afectado era el menisco y lo que me hicieron fue un refuerzo extraarticular. Los plazos que me dio la doctora, que eran de cuatro a cinco meses, se fueron cumpliendo. Sin prisas. Hoy la lesión está olvidada. Aún hay algunas molestias pero son normales. Si llega a ser una rotura total estaríamos hablando de al menos nueve o diez meses de recuperación.

-¿De quién se acuerda durante todo ese tiempo?

-De mi familia y amigos. Pero especialmente de la doctora Larraitz Bergara, que fue quien me operó; de Anxo, mi preparador físico; y de mi hermano Yerom, que es fisioterapeuta y la persoa más importante de mi vida.

-Ya en el terreno deportivo, ¿cómo ve al equipo que ha formado el club para esta temporada?

-Es un equipo muy joven: este domingo ante el Antela el jugador de más edad en el banquillo tenía 22 años. Yo soy de los que piensan que la juventud no implica que el equipo no pueda aspirar a otras metas. Soy sincero: mi meta y la meta de muchos de nosotros es jugar el playoff con el Alondras. Pero también digo que hay que tener los pies en el suelo, que el objetivo que debemos marcarnos es ir partido a partido. Nuestra meta ahora debe ser jugar el domingo contra la Sarriana y ganar. Y luego ir así jornada a jornada. Es la mejor y más sencilla forma de trabajar.

-¿Es un sueño poder jugar esa fase de ascenso con el Alondras?

-Sí, es algo a lo que no renuncio. En mi primera temporada [con Antonio Fernández de entrenador] jugamos en La Palma contra el Mensajero y luego con el Portugalete. Mi ilusión es jugar un playoff y ascender con el Alondras. Estaré aquí intentándolo hasta que el club quiera o hasta que el físico me lo permita. ¿Por qué no soñar?

-¿Cómo ve la liga este año en Tercera RFEF?

-Hay que ir paso a paso, partido a partido. Es cierto que el año pasado había equipos como el Compostela o el Arosa, que su objetivo de ellos era el ascenso y quizás no puedes competir con ellos a nivel económico o infraestructuras. Pero este año es una liga muy abierta,todo el mundo le puede sacar puntos a cualquier equipo. La regularidad y sobre todo hacerse fuertes en casa, que a partir de lo que pasó el fin de pasado, es lo que debemos tener claro. Hay que saber que si queremos llegar ahí será con momentos buenos y otros malos, pero siendo regulares. Sobre todo en casa.

-Esta temporada por fin podrán volver a contar con un terreno de juego en condiciones y eso debería notarse.

-Sí. Y no solo durante el partido, que obviamente es lo que la gente ve. También está el día a día, durante la semana. Si no tienes tu campo tampoco tienes tu vestaurio, que al final para un equipo es como si fuera su casa. El año pasado nos teníamos que desplazar a Moaña, Bueu... Al final no consigues crear en ningún momento ese clima de que estás en tu casa. Obviamente no es excusa, pero este año sí y tenemos que disfrutar del día a día en un campo como O Morrazo y con nuestra afición en nuestra casa.

-Precisamente para acabar, ¿un mensaje a la afición?

-Sabemos que no estuvimos a la altura el día del Pontevedra B. Fue el primer partido de la temporada, mucha gente nueva, mucha gente joven. Pero les animo a que vengan desde este domingo a animarnos, estoy seguro de que se van a llevar muchas alegrías este año.