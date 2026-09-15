«La clave fueron los primeros minutos de la segunda parte»

A pesar de la derrota el pasado viernes ante el Granollers (38-34), el Frigoríficos Morrazo salió del Palau d’Sports con buenas sensaciones. Comenzar de esta forma la liga ofrece a los aficionados y a los propios jugadores muy buenas perspectivas de cara a la temporada. Y es que el conjunto cangués se mostró compacto, respondón y capaz de hacer frente a todo un equipo como el Granollers.

Del mismo parecer es el entrenador Quique Domínguez, que, aunque no lo manifestó abiertamente, sabía que se había perdido una gran oportunidad. Quique Domínguez se marchó de Granollers con la sensación de ver un partido muy igualado. «Me voy con la sensación de que nos hemos vaciado, de que hemos competido mucho y que hemos encajado muy bien los goles, contra un equipo al que se le caen los goles, con un potencial terrible en ataque y contraataque. Creo que hicimos una muy buena primera parte, que respondimos a cada uno de sus golpes, lo que supuso un marcador alto, algo que ya intuíamos que iba a suceder».

Tras una gran primera parte, muy competida y en el que el partido estuvo muy igualado, la segunda inclinó la balanza. Pero no porque el Granollers se mostrara manifiestamente superior, ni porque el Frigoríficos bajara los brazos. Como señala Quique Domínguez, la lave estuvo en los primeros minutos de la segunda parte. «No entramos bien al partido, cometimos varios errores y el marcador se abrió y ahí ellos jugaron más cómodos. Lo cierto es que intentamos volver al partido, peleando mucho todos, pero no fue posible. No nos dejaron. Ellos aprovecharon nuestro errores en algún lanzamiento y en alguna pérdida para tomar distancia. Con el talento que tienen. Creo que fueron justos vencedores del encuentro». Hay que recordar que los cangueses perdieron hasta ocho balones en el segundo tiempo, demasiado frente a un equipo como el Granollers, con su enorme potencial y juventud. Había perdido solo dos en la primera mitad.

Noticias relacionadas

Pero las palabras de Quique Domínguez no son de resignación. El entrenador del Frigo sabe que se pusieron las bases para toda la temporada, que lo que se entrenó durante la pretemporada se aplicó bastante bien en este primer partido de la liga, que faltan, como es lógico, algunas piezas que ajustar, como puede ser la de las pérdidas, las que, otra vez, condenaron al equipo de Quique Domínguez.