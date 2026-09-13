Fútbol/Preferente
El Moaña visita al Ribadumia y el Beluso al Areas
D.García
La Preferente Futgal afronta hoy la segunda jornada de liga y los dos representantes de O Morrazo deberán afrontar desplazamientos. El Moaña jugará en Ribadumia y el Beluso en el campo del Cultural Areas.
El conjunto moañés es uno de los equipos que comenzó la temporada con victoria. Los de Rafa Vázquez arrancó con un sólido triunfo ante el Atlético Arnoia, al que ganó 3-1 con un triplete de Joel Piñeiro. Hoy a las 18.30 horas jugará en el campo de A Senra frente al Ribadumia, que se estrenó con una derrota en su visita al Barbadás (3-2).
Por su parte, el Beluso de Bruno Gago se encajó un 0-2 en el campo de Laxes ante el Lemos y hoy intentará conseguir sus primeros puntos ante el Cultural Areas, que en la jornada inaugural empató 1-1 con el Auriense. El encuentro se disputará en el terreno de A Lomba a partir de las 18.00 horas.
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