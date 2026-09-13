Fútbol/ Primera y Segunda Futgal
El Domaio juega en Ponteareas y el Bueu se estrena en casa
D.García
La Primera Futgal afronta hoy su segunda jornada de liga, mientras que la competición de Segunda Futgal se estrena hoy oficialmente.
El representante de la comarca en Primera es el Domaio, que comenzó la temporada con una derrota 0-1 ante el Colegio Hogar de Vigo. La plantilla de Miguel del Ojo se desplaza hoy a Ponteareas para medirse en el campo de Angoares al Vila do Corpus, que ya jugaron el partido de la primera jornada en su feudo. En ese encuentro ganaron 3-2 al Tyde.
En Segunda Futgal el Bueu estrena proyecto bajo la dirección de Javi Tenorio en el banquillo. El primer compromiso del equipo bueués será en el campo de A Graña ante el Atlético Faxilde, un partido programado para las 18.00 horas. Los de Bueu intentarán comenzar con buen pie para poder luchar a final de temporada por el ascenso a Primera Futgal.
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