La directiva del Bahía pide implicación a la juventud: «Si no luchan por algo que es nuestro, del pueblo... esto se acabará»

Alrededor de una treintena de personas acudieron a la llamada de la directiva del Rápido Bahía para intentar salvar al club de la desaparición. Una reunión celebrada en el campo de San Amaro y de la que salieron compromisos de colaboración, sobre todo para el mantenimiento de las instalaciones. La presidenta, María Herbello, asegura que «por compromiso no voy a dejar tirado a nadie, pero mucho tienen que cambiar las cosas para que siga otro año». En este sentido, reclama la implicación de la juventud para garantizar la supervivencia del club. «Si no luchan por algo que es nuestro, del pueblo, por lo que lucharon nuestros abuelos, tíos, padres... esto se acabará. Está en sus manos no perder estas instalaciones deportivas, que son un símbolo de identidad de Aldán por su historia», sostiene.

A la reunión acudieron futbolistas de la plantilla sénior, familias de las categorías base y socios. Algunas de las personas presentes se comprometieron a ayudar en sus diferentes ramas de actividad profesional: albañilería, electricidad, publicidad... «Al ser de carácter privado, todo corre a nuestro cargo y las cosas necesitan un mantenimiento. Sin personas que controlen de cada área es imposible», explica Herbello. Pone como ejemplo la época de la presidencia de José Carlos Bacelar. «Éramos 20 directivos y cada uno hacia lo suyo. Ahora la juventud no se implica y la gente mayor está cansada», manifiesta. Por eso hace un llamamiento general para asegurar la continuidad del club y de las instalaciones de San Amaro.

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«Que piensen donde estuvo el Bahía, donde crecieron deportivamente, donde hicieron amigos, compañeros y familia. Y si creen que vale la pena luchar por esto yo estoy dispuesta a escuchar a todo el mundo que quiera aportar. Saben donde encontrarme: en el campo de San Amaro», concluye María Herbello.