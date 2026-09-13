El Alondras, a resarcirse ante el Antela

El Alondras visita hoy al Antela con una misión clara: resarcirse de la dura derrota del estreno liguero ante el Pontevedra B, un 2-6 en el campo de O Morrazo. La consigna es parecerse más al equipo de la primera mitad de aquel partido, que dominó, no pasó apuros y que llegó al descanso con un 2-0 a favor, y no al del segundo tiempo, que se vio superado por errores propios y el empuje visitante.

El partido de hoy está fijado para las 17.30 horas y finalmente no se jugará en el campo principal de A Moreira. El terreno de juego del Antela es de hierba natural y está en proceso de resembrado, por lo que el encuentro se disputará en el campo José Antonio Fernández Carrera. Se trata de una instalación anexa, de césped artificial y que habitualmente el equipo ourensano usa como campo de entrenamiento.

El entrenador alondrista, Rafa Villaverde, todavía no podrá contar con el extremo Javi Pereira, que está en la recta final de un proceso de recuperación tras una lesión. El primer partido de la temporada significó la vuelta a los terrenos de juego de Yelco Alfaya después de la rotura parcial de ligamentos. El delantero cangués jugó un tramo del segundo tiempo y es previsible que hoy vuelva a disponer de minutos para adquirir ritmo de competición.

El Antela llega al encuentro de esta tarde tras sumar un triunfo en la jornada inaugural de la Tercera RFEF. Los ourensanos ganaron a domicilio al Viveiro con un gol de Iñaki Bellido a los cinco minutos de juego.