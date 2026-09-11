Estreno con buenas sensaciones para el Frigoríficos, pero con demasiadas pérdidas

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro estrenó la temporada 2026/27 con una derrota en su difícil visita al Fraikin Granollers (38-34). Un encuentro que fue un recital ofensivo y que deja regusto agridulce. El Cangas ofreció buenas sensaciones, los nuevos fichajes aportaron y nunca perdió la cara al partido. Pero en el debe volvió a incurrir en uno de sus pecados: la pérdidas de balón. Esos errores son una condena ante un equipo como el vallesano, al que le gusta imprimir un ritmo vertiginoso al juego. Con esta ya son quince temporadas consecutivas sin puntuar en la cancha del Granollers.

Los catalanes no echaron de menos al exportero del Frigoríficos Luka Krivokapic, que justo antes del inicio liguero fue traspasado al Partizán de Belgrado. El primer tiempo fue un constante intercambio de goles y los porteros poco pudieron hacer ante el vendaval ofensivo. El Granollers explotando su velocidad y el Cangas masticando más las jugadas. Justo antes del primer cuarto de hora los locales amagaron con abrir un hueco en el electrónico. Se pusieron 11-9 y con posesión para irse de tres. El equipo entrenado por Quique Domínguez respondió bien al envite y devolvió las tablas al electrónico con goles de Manu Pérez y Ángel Rivero. Incluso amenazó también con abrir brecha después gracias a sendos goles de Javi García y Santi López, que significaban el 15-17 a poco más de cinco minutos para el descanso.

El entrenador de Granollers, Antonio Rama, pidió tiempo muerto y los suyos reaccionaron para devolver una renta de dos tantos (20-18), que luego Arnau Fernández redujo a 20-19 antes del paso por los vestuarios. El extremo catalán y Manu Pérez fueron los más destacados del Cangas en ese primer tiempo, con 6 y 4 goles cada uno y sin fallo.

La posibilidad de puntuar se le empezó a escapar de las manos al Frigoríficos en el arranque del segundo tiempo. En apenas cinco minutos los cangueses perdieron tres balones y fallaron dos lanzamientos, uno de ellos al palo. Un regalo que Granollers no desaprovechó: del 20-19 se pasó a un 24-20 y Quique Domínguez tenía que parar el encuentro con un tiempo muerto.

El central Manu Pérez en una acción del partido de este viernes entre Granollers y Frigoríficos del Morrazo, con victoria vallesana (38-34). / Xavier Solanas

A pesar de que las pérdidas no desaparecieron el Frigoríficos encontró de nuevo el acierto en ataque a través de los extremos –dos goles de Arnau y otro del noruego Lindqvist, que en su estreno dejó muestras de su calidad– y contó con las paradas de Ivan Panjan. Esa reacción llevó el marcador a un 24-23. Pero no pasó de ahí. Un parcial de 3-0, incluyendo algún error clamoroso en ataque, impulsó nuevamente a Granollers (27-23, min.41).

El Frigoríficos no se despegó de su rival, aunque tampoco era capaz de nivelar otra vez el partido pese a las paradas de mérito de Panjan o goles espectaculares como un «caderazo» de Pelle Boesen. El danés dejó un estreno que al igual que el de Lindqvist invita al optimismo.

Las pérdidas fueron un lastre demasiado pesado. A diez minutos para el final Granollers conseguía su máxima renta (32-27) en una secuencia que podría servir para resumir el segundo tiempo: Gerard Domingo anota el 31-27, el Cangas pierde el balón y apenas 15 segundos después el propio Domingo anotaba el 32-27 ante la desesperación de Quique Domínguez en el banquillo.

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Durante el segundo tiempo el Frigoríficos perdió hasta ocho balones frente a los solo dos del primer periodo, una circunstancia que permitió al Granollers disponer de hasta trece ataques más que los cangueses. El resultado final fue 38-34 en un partido con razones para ser optimistas si los de O Morrazo son capaces de controlar la sangría de las pérdidas. La siguiente cita será en O Gatañal, el sábado a las 17.30 horas ante el Bidasoa Irún.