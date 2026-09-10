El Rápido Bahía celebra una reunión para intentar salvar el club

El Rápido Bahía celebra este viernes una reunión crucial a las 20.30 horas en las instalaciones del campo de San Amaro. El orden del día incluye un único punto: intentar salvar al club de la desaparición. La directiva hace un llamamiento general y abierto a socios y a todas personas que estén vinculadas con el club o lo hayan estado en algún momento.

La delicada situación a la que se enfrenta el club se debe a la falta de apoyo institucional –señalan directamente al Concello de Cangas y a la necesidad de cambiar el césped artificial del campo– como a la falta de relevo generacional, tanto en la directiva como en las categorías inferiores. Ahora mismo el Rápido Bahía cuenta con una dirección formada por únicamente tres personas, que afrontan ya su quinta temporada al frente del club. En el fútbol base solo dispondrá de equipos en infantiles y cadetes.

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La primera plantilla competirá en Tercera Futgal, entrenada por David Juncal «Congui», con el objetivo de conseguir el ascenso de categoría que se le resiste en las últimas campañas.