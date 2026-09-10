Fútbol / Tercera Futgal
El Rápido Bahía celebra una reunión para intentar salvar el club
Se hace un llamamiento a todas aquellas personas estén vinculadas con el club o que lo hayan estado en algún momento
El Rápido Bahía celebra este viernes una reunión crucial a las 20.30 horas en las instalaciones del campo de San Amaro. El orden del día incluye un único punto: intentar salvar al club de la desaparición. La directiva hace un llamamiento general y abierto a socios y a todas personas que estén vinculadas con el club o lo hayan estado en algún momento.
La delicada situación a la que se enfrenta el club se debe a la falta de apoyo institucional –señalan directamente al Concello de Cangas y a la necesidad de cambiar el césped artificial del campo– como a la falta de relevo generacional, tanto en la directiva como en las categorías inferiores. Ahora mismo el Rápido Bahía cuenta con una dirección formada por únicamente tres personas, que afrontan ya su quinta temporada al frente del club. En el fútbol base solo dispondrá de equipos en infantiles y cadetes.
La primera plantilla competirá en Tercera Futgal, entrenada por David Juncal «Congui», con el objetivo de conseguir el ascenso de categoría que se le resiste en las últimas campañas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego
- Raúl Pérez rescata de la ría de Arousa un albariño con más de 15 años de crianza bajo el mar
- Un motorista herido tras chocar contra un furgón de limpieza en Vigo
- Muere un hombre en un atropello en Cambados
- Povisa, 53 años después: del hospital de los médicos vigueses a la incertidumbre de Vivalto
- «Nuevo Zumaya», otro que marcha a Namibia: Galicia pierde cuatro veces la capacidad de la flota de Gran Sol con los éxodos a África
- El nuevo «Silicon Valley» gallego se estrena en Vigo
- EE UU aborda y destruye el atunero ecuatoriano «Montecristi» por su supuesta vinculación con el narcotráfico