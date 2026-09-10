El Frigoríficos levanta el telón en Granollers, una de sus pistas malditas

La Liga Nexus Asobal de la temporada 2026/27 ya está aquí. Y el Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro será uno de los equipos encargados de levantar el telón. Los cangueses visitan este viernes la pista del Granollers (19.00 h, Asobal TV), el partido que junto al Logroño-FC Barcelona inaugura la nueva campaña. La plantilla llega al completo, incluyendo la presencia de Santi López y Marcell Ludman, que se perdieron los últimos compromisos de la pretemporada por problemas físicos.

Al equipo de Quique Domínguez le toca arrancar en una de las canchas más complicadas de la competición. De hecho, desde su regreso a la Liga Asobal en la temporada 2012/13 el Frigoríficos no ha conseguido ganar ni puntuar en la pista vallesana. Catorce partidos y catorce derrotas. Una estadística que intentarán romper este viernes. «Granollers es un equipo que está jugando a un gran nivel, que está preparando competición europea. Sabemos del talento, calidad y descaro con el que juegan», destaca Quique Domínguez. «Pero nosotros somos ambiciosos y también tenemos nuestras armas, que intentaremos poner sobre la pista», añade el técnico del Frigoríficos del Morrazo.

Los vallesanos son un equipo muy joven, con una media de edad de 24 años, y que por décima temporada consecutiva cuenta con Antonio Rama en el banquillo. Entre esos jóvenes destaca la presencia del lateral derecho Marcos Fis, de 19 años, y que afronta su última temporada en Granollers. El próximo año será el sustituto de Dika Mem en el todopoderoso FC Barcelona, que ya cerró su fichaje. En el equipo catalán sigue un viejo conocido de la afición canguesa, el portero Luka Krivokapic. El más veterano del equipo es el pivote internacional Adrià Figueras, con 37 años.

Los cambios con respecto a la temporada pasada son escasos. Se marcharon Sergi Franco al Basilea suizo y el brasileño Tarcisio Freitas al recién ascendido Cajasol Sevilla Proín. Las altas proceden de la propia cantera vallesana, Pol Chaves y Bernat Povill, del Granollers B.