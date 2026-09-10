El canoísta cangués Yoel Becerra representará a Uruguay en los Juegos Suramericanos

El canoísta cangués Yoel Becerra llegó a ser subcampeón del mundo júnior en 2021. Un año después dejó temporalmente la canoa para centrarse en sus estudios universitarios –está a punto de comenzar el último curso de Ingeniería Química Industrial en la Universidade de Vigo–, pero no la abandonó del todo. Este año volvió a competir y ahora afronta una cita muy especial: los Juegos Suramericanos (Odesur), que se disputan en Argentina.

El deportista nació en Cangas, pero su padre es natural de Uruguay y tiene la doble nacionalidad. Este mismo viernes viaja a la capital uruguaya (Montevideo) para concentrarse con el equipo nacional y apurar los últimos días de preparación. «Tengo muchas ganas de llegar allí y disfrutar de estos últimos días. Será todo un honor representar y debutar con Uruguay», asegura.

Yoel Becerra competirá en el C1 sobre las distancias de 500 y 1.000 metros. El canoísta se formó en el Real Club Náutico Rodeira y este año fichó por el Kayak Tudense para volver a la competición. Hace unas semanas participó en el mundial universitario en Szeged (Hungría), donde firmó un cuarto y séptimo puesto.

El objetivo con el que acude a los Juegos Odesur es buscar la clasificación para los Juegos Panamericanos, que se disputarán el próximo año en Lima (Perú). El suramericano será un título muy complicado ya que debido al número de inscritos se decidirá en una final directa, en la que se enfrentará a finalistas del Campeonato del Mundo como del argentino Aramis Sánchez, que además compite en casa. El objetivo del gallego en estos Juegos Suramericanos «es crecer en competitividad» y poder estar el próximo año en Lima.

Estos Juegos Suramericanos se celebran en las localidades de Rosario y Santa Fe. Esta no será la primera vez que Becerra compite en Argentina. Ya lo hizo en Buenos Aires en 2018 durante los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde consiguió una medalla de bronce para España en la prueba de slalom.