El Domaio jugará en San Adrián y en los campos de Reibón y A Seara

El Domaio aún no tiene fecha para su mudanza, pero todo indica que será inminente. Por ello la directiva y el Concello de Moaña han gestionado las alternativas para que el club pueda mantener su actividad de entrenamientos y competiciones oficiales en todas las categorías. La plantilla de Primera Futgal pasará a entrenar y jugar como local en San Adrián (Vilaboa), al igual que todos los equipos de fútbol 11. Los conjuntos de fútbol 8 se trasladarán a los campos de Reibón y A Seara.

La reforma del campo de A Granxa ya está adjudicada a la empresa Obras y Pavimentos Especiales SA por un importe total de 406.559,72 euros. De momento el Domaio continúa con su actividad cotidiana, a la espera de que se confirme la fecha de inicio de los trabajos. El concejal de Deportes de Moaña, Rubén Viéitez, explica que la contratista debe entregar en los próximos días documentación como el plan de seguridad y salud o el de gestión de residuos, que deben ser aprobados por los servicios técnicos municipales. En ese momento ya sería posible firmar el acta de replanteo y partir de entonces comenzaría el plazo de tres meses para la ejecución del proyecto.

El equipo sénior de Primera Futgal comenzó la temporada este domingo con un partido en A Granxa ante el Colegio Hogar. El próximo compromiso de los moañeses será este domingo, a domicilio ante el Vila do Corpus. El siguiente encuentro como local sería el 20 de septiembre ante el Rácing Castrelos y aún está por ver si se jugará en Domaio o si ya será en San Adrián.

A finales de año o bien para principios de 2027

El plazo de tres meses previsto para las obras podría variar en función de las condiciones meteorológicas. La remodelación de A Granxa va más allá de la mera sustitución del actual césped artificial y la colocación de una superficie de juego de última generación. El proyecto va más allá de la mera sustitución del actual césped artificial y la colocación de una superficie de juego de última generación. La intervención significará la renovación del sistema de alumbrado e iluminación, riego del campo, banquillos, porterías... Además se procederá a la colocación de una nueva red perimetral en todo el campo.

Si se cumplen las previsiones en cuanto a los plazos de ejecución el Domaio podría regresar a casa justo antes de las fiestas navideñas o bien a principios de 2027, como una especie de regalo de Reyes.