Abierta la inscripción para la escuela de tecnificación en San Amaro

La Escuela de Tecnificación de Fútbol que dirige el entrenador Roberto Martínez en el campo de San Amaro, en Aldán, tiene su abierto su periodo de inscripción. La formación está dirigida a niños y niñas de entre 8 y 14 años de edad y las sesiones, con un máximo de seis integrantes, serán los lunes y martes entre 16.30 a 19.30 horas.

La escuela ofrece una formación totalmente orientada a las cualidades de cada futbolista. Con la matrúcula en la escuela de tecnificación se incluye ropa de entrenamiento, seguro de accidentes, atención personalizada y sesiones de una hora a la semana. Roberto Martínez tiene la licencia UEFA A, es licenciado en Ciencias de la Educación Física y Deporte y profesor de Educación Física. Además tiene 20 años de experiencia en el fútbol base de la comarca y en el extranjero.

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El teléfono para las inscripciones o más información es el 666 21 33 48 y también se puede contactar a través del perfil de Instagram RM_escuelafutbol.