La 21K Costa Soavela supera las 430 inscripciones

El Club Corredoiras acaba de cerrar el plazo de inscripción para la undécima edición de la 21K Costa Soavela, que se celebra este fin de semana. La prueba contará con un total de 434 inscritos: 252 en la media maratón de 21 kilómetros y 182 en la andaina de 15 kilómetros.

La salida de la carrera será a las 10.00 horas desde el puerto de Aldán. Los participantes tras pasar por Vilariño se dirigirán hacia Pinténs y desde allí comenzarán el ascenso a los montes de O Hío en dirección al Corral de Barra y O Facho. Una de las novedades es que a la altura del kilómetro 4 se incluye un Premio de Montaña.

Cuando los atletas lleguen al entorno de la Caracola de Donón seguirán hacia Cabo Home, las playas de Barra, Viñó y Nerga y después hacia Liméns. El tramo final hasta la meta, que estará en la antigua fábrica de Massó, discurrirá por la senda litoral.

La andaina saldrá también a las 10.00 horas desde la Caracola de Donón y las personas inscritas seguirán el mismo trazado de la carerra a partir de este punto. La organización ha fijado un tiempo de corte de tres horas para la media maratón y tres horas y media para la andaina.

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El Club Corredoiras pone a disposición de los participantes un servicio de autobús para desplazarse desde el centro de Cangas hasta los lugares de salida, en Aldán y Donón. El autocar saldrá a las 8.15 horas desde la estación de Cangas.