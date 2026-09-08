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«O Fisgón» logra un tercer puesto en el Trofeo Príncipe de Asturias

El barco del Club Moaña Mar se sube al podio en Baiona en la clase ORC5

La tripulación de «O Fisgón» en el podio del 41 Trofeo Príncipe de Asturias de Vela, en Baiona.

La tripulación de «O Fisgón» en el podio del 41 Trofeo Príncipe de Asturias de Vela, en Baiona. / Lalo Villar/Monte Real Club de Yates Baiona

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David García

Moaña

La tripulación del barco «O Fisgón» del Club Moaña Mar continúa con su crecimiento y acaba de conseguir un tercer puesto en la clase ORC5 dentro del Trofeo Príncipe de Asturias, que este fin de semana celebró su cuadragésimo primera edición en Baiona.

Esta regata es una de las más citas históricas dentro de la vela en España y está organizada por Monte Real Club de Yates de Baiona y la Comisión Naval de Regatas de la Escuela Naval Militar, con el patrocinio de Abanca.

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La regata reunió a 80 tripulaciones entre todas las clases y la competición se desarrolló entre el 4 y 6 de septiembre. La primera jornada estuvo marcada por la falta de viento, que no permitió completar ninguna manga. El sábado solo se pudo completar una serie en cinco de las clases, entre ellas la ORC5. En la jornada del domingo el viento sí que hizo acto de presencia y permitió que todos los barcos pudiesen competir.

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