Rafa Villaverde: «Regalamos el partido con errores absurdos»

El estreno del Alondras 2026/27 y del nuevo terreno de juego de O Morrazo estuvo muy lejos de ser el debut soñado. Y eso que los primeros 45 minutos ante el Pontevedra B invitaban al optimismo, con un resultado al descanso de 2-0. Pero tras el paso por los vestuarios los rojiblancos ofrecieron una versión radicalmente diferente, que les llevó a encajar seis goles. «Pegamos un bajón, prácticamente le regalamos el partido nosotros con errores absurdos, que no son propios de esta categoría. Alguno de los goles fue un absoluto regalo por nuestra parte», reconoce el entrenador alondrista, Rafa Villaverde. Un severo correctivo que obligará a los cangueses hacer un intenso ejercicio de análisis y de mejora, sobre todo en la parcela defensiva.

El 2-6 del sábado deja a los pontevedreses como líderes y al Alondras como colista, unas posiciones anecdóticas con solo una jornada disputada. Con todo, la derrota es lo suficientemente importante como «para replantearse cosas y ser conscientes de que compitiendo así no nos llega», advierte el técnico. Villaverde evita excusas como el calor o el cansancio. «La temperatura era la misma para los dos equipos y si nos fijamos en el cansancio deberían estar más cansados ellos porque tuvieron que trabajar más durante el primer tiempo», argumenta.

Esa primera mitad mostró a un Alondras intenso y dominador, sin conceder opciones a su rival. Al filo del cuarto de hora ya ganaba gracias a un gol de Aitor Aspas y justo antes del descanso llegaba el segundo en el reestreno de Lope que con la camiseta rojiblanca. «Estuvimos bastante bien, con algunas que mejorar, pero bien. Sobre todo hasta que marcamos el primer tanto. Luego tuvimos un pequeño bajón, aunque mantuvimos el control del encuentro y el Pontevedra B no nos disparó a puerta», explica Villaverde.

El arranque del segundo tiempo supuso un cambio total en el escenario. El filial granate logró remontar en apenas un cuarto de hora, con el segundo y tercero gol separados por menos de un minuto. Si en los primeros 45 minutos los visitantes apenas inquiteraron la portería de Brais, en los segundos cada transición y cada robo era una acción de peligro. «Tenemos que ser más sólidos y contundentes en defensa. No podemos perder balones en zonas sensibles del campo en las que prácticamente el rival se queda en una situación de uno contra uno ante el portero», insiste el técnico rojiblanco.

Sin dramatismo, pero un resultado que es una advertencia: «Tenemos que mejorar en todos los aspectos y competir al 100% porque con lo que ofrecimos el sábado no nos da»

A pesar de la contundencia de la derrota y de que no se trata del estreno soñado conviene restar dramatismo. Pero sí que debe ser un aviso. «Al final son solo tres puntos. Pero no es solo el resultado. Es un partido que con la primera parte que hicimos, en la que fuimos muy superiores, teníamos que haber ganado. Tenemos que mejorar en todos los aspectos y competir al 100% porque con lo que ofrecimos el sábado no nos da», reitera Villaverde.

El técnico tampoco quiere excusas con respecto a la experiencia. «Es verdad que salimos con un equipo muy joven porque Luismi y Abel llegaban un poco justos y con algún problema y Yelco, que salió en la segunda mitad, jugaba sus primeros minutos desde la lesión. Pero el Pontevedra B es un filial, con lo que es un equipo más joven», subraya Rafa Villaverde. «Creo que no somos el equipo que se vio en la segunda parte, sino que somos más el de la primera. Pero algunos futbolistas van a tener que dar un paso al frente si quieren competir en esta categoría», avisa.

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La segunda jornada de liga llevará al Alondras a visitar al Antela, un encuentro que de momento no está claro dónde se jugará. El terreno de juego de los ourensanos es de hierba natural y se acaba de resembrar, por lo que es muy probable que aún no se encuentre en condiciones para el partido de este fin de semana.