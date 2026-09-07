El Domaio empieza con una derrota

Un gol a menos de diez minutos del final privó al Domaio de sumar al menos un punto en el partido inaugural de la nueva temporada en Primera Futgal. El conjunto moañés perdió 0-1 ante el Colegio Hogar de Vigo, un encuentro que se decidió en el minuto 82. Un gol de Ricardo Carrera, que saltó al terreno de juego en el segundo tiempo, dio los tres puntos a los visitantes.

El partido de este domingo en A Granxa fue el primero para el Domaio en su feudo y probablemente será el último durante varias semanas. Ahora está previsto que comiencen las obras para la renovación del césped artificial del terreno de juego, por lo que el Domaio deberá jugar sus encuentros como local en otro campo.

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Este fin de semana visitará al Vila do Corpus (Ponteareas), que en la primera jornada ganó 3-2 al Tyde.