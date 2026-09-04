El Alondras regresa a casa tras su exilio

El Alondras 2026/27 estrena algo más que una nueva temporada. El club cangués regresa a su casa, el campo de O Morrazo, que por fin luce un nuevo césped artificial. Una obra que se hizo esperar, pero que tal como aseguraba el presidente del club, Rafa Outeiral, en el acto de presentación oficial esa espera ha valido la pena. Después de tener que jugar más de media liga del año pasado en el campo Iago Aspas Juncal de Moaña los alondristas podrán arrancar este mismo sábado la competición oficial en O Morrazo ante el Pontevedra B, a las 18.00 horas.

Antes de ese debut el club celebró sobre el tapete de O Morrazo el acto de puesta de largo de la nueva temporada, que reunió a todos los equipos de la entidad, desde los más pequeños hasta la plantilla de Tecera RFEF, que por segunda temporada consecutiva estará dirigida por Rafa Villaverde. Una presentación oficial que contó con numerosos aficionados, familias y representación del Concello de Cangas a través de todos los grupos políticos y con la alcaldesa a la cabeza, Araceli Gestido; la directora de Deportes de la Diputación, Xisela Aranda; y el jefe del Servizo Provincial de la Xunta, Daniel Benavides, entre otros.

El Alondras 2026/27 se desplegará sobre los terrenos de juego con unos 300 deportistas y un total de 18 equipos: nueve en el formato de fútbol 11 y otros ocho en fútbol 8. Una temporada en la que sigue ganando presencia el fútbol femenino con hasta tres conjuntos: uno en infantiles y otro en cadetes (que es la novedad), ambos de fútbol 11, y otro en alevines, de fútbol 8.

El presidente del Alondras aprovechó la presentación oficial para agradecer la implicación institucional para que por fin O Morrazo cuente con un nuevo césped artificial, una inversión de más de 250.000 euros que el Concello de Cangas incluyó en su listado de proyectos del Plan +Provincia de la Diputación. Los diferentes inconvenientes administrativos demoraron el inicio de los trabajos, pero una vez que Mondo pudo empezar completó la obra en un tiempo récord. Antes de acabar el mes de junio el terreno ya contaba con la certificación FIFA para albergar encuentros oficiales.

Outeiral agradeció la paciencia y el apoyo de la masa social del Alondras durante los meses de exilio de la campaña pasada y aprovechó para fijar los objetivos de la liga que está a punto de comenzar en Tercera RFEF. El primero pasa por la consolidación y garantizar cuanto antes la permanencia, que se sitúa en un horizonte entre 40 y 45 puntos. Una vez amarrada la salvación ya será posible plantearse otras mesas más ambiciosas e ilusionantes.

El encargado de portar el brazalete de capitán del Alondras volverá a ser Abel Martínez, que también se dirigió a la afición y autoridades. Una intervención en la que también agradeció que por fin se haya materializado la renovación del terreno de juego, algo fundamental para la salud y estado físico de los futbolistas. Ahora, según el concejal de Deportes de Cangas, Eugenio González, la siguiente prioridad debería ser el arreglo de la grada y para ello pidió colaboración a Diputación y Xunta.

La plantilla que tendrá a su disposición Rafa Villaverde está integrada por 21 futbolistas. Se mantiene el bloque del año pasado, junto a refuerzos en casi todas las líneas. Regresa a casa el central Lope Quinteiro tras una etapa en el Beluso; desde la ED Val Miñor juvenil llega el también central Fabi Mouriño; en el medio del campo las caras nuevas son Hugo Rodri (procedente del Coruxo), José Goitia (Arosa juvenil), Antón Rial (Negreira), Pablo Marchena (Moaña) y Brais Bernárdez (Portonovo); y en ataque llega Marcos Fontán desde el Gran Peña. A ellos hay que unir el regreso de Yelco Alfaya, que tras perderse el tramo final de la temporada pasada por una rotura parcial de ligamentos bien se puede considerar un fichaje.

La presentación del club sirvió como escenario para la entrega de los Premios Sardiñón de la última temporada: el mejor jugador fue Jorge Guimeráns «Guime»; el mejor entrenador Damián Moraña (infantil A); el mejor aficionado Camilo Martínez Rial; y la mejor entidad colaboradora fue la Clínica Dental Pablo Sieiro.