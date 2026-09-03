La vuelta a O Gatañal ya tiene fecha: sábado 19 de septiembre a las 17.30 horas

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro disputaba este jueves su último compromiso de pretemporada, un encuentro contra el Atlético Novás en Vilanova de Cerveira. Ahora en el horizonte ya solo aparece la Liga Nexus Asobal y un septiembre con un calendario muy exigente. Exigente y un tanto difícil de seguir para los aficionados. La primera jornada se disputará un viernes, la segunda un sábado y para cerrar el mes los cangueses jugarán un jueves. Por lo menos el estreno en O Gatañal será casi en el horario «fetiche» del Cangas: el sábado 19 a las 17.30 horas.

El estreno oficial del equipo entrenado por Quique Domínguez será el viernes 11 de septiembre en la pista del Granollers, un encuentro fijado para las 19.00 horas. El esperado regreso a O Gatañal, ya con las obras en el interior del pabellón finalizadas, será el sábado 19 a las 17.30 horas ante el Bidasoa Irún. Los cangueses tuvieron que empezar la pretemporada en una especie de «exilio» en Bueu, mientras se aplicaban las últimas mejoras a la pista de juego de O Gatañal: la superficie de juego fue sometida a una actuación de pulido y pintado y luego se dio última capa de barniz. En la segunda semana de agosto la plantilla de Quique Domínguez pudo volver definitivamente a casa. Previamente ya se podían utilizar el gimnasio y los vestuarios.

Hasta el momento la campaña de socios de la temporada 2026/27 avanza a muy buen ritmo, incluso con mejores números con respecto al mismo periodo del año pasado. Desde el club aprovechan para animar a la masa social a que retire sus abonos antes del primer partido de liga en O Gatañal. Recuerdan que la apertura del local social en el centro de Cangas –al lado del antiguo bar Alondras– tiene como objetivo facilitar las gestiones de los aficionados. La oficina está abierta de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 19.30 a 21.30 horas. Con la retirada previa de los carnés se pretende evitar la formación de colas y aglomeraciones el propio día del partido.

Este atípico inicio de temporada en cuanto a fechas se completará con la visita a la pista del Ademar León, que será el jueves 24 de septiembre. El duelo entre cangueses y leoneses tendrá la consideración de partido de la jornada, lo que significa que será retransmitido en directo y en abierto por el canal Teledeporte de Televisión Española a partir de las 20.00 horas.

Un desplazamiento frustrado para la Marea Azul

Inicialmente este encuentro estaba previsto que se disputase el viernes 25, pero finalmente se adelantó al jueves. Una decisión que a buen seguro el club cangués y su afición lamentan. Si se mantuviese la fecha del viernes sería posible un importante desplazamiento de la Marea Azul para apoyar al Frigoríficos del Morrazo aprovechando el inicio del fin de semana.

La plantilla canguesa afronta la recta final de la pretemporada con varios de sus jugadores entre algodones y con molestias físicas. Es el caso de Santi López y Marcell Ludman, que el fin de semana no pudieron estar presentes en la final de la Supercopa de Galicia ante el OAR A Coruña. Otro de los que arrastra ligeros problemas es es pivote Javi García, aunque está sumando minutos y no parece que su concurso corra peligro para el estreno liguero ante Granollers. De hecho el leonés, junto al central Pelle Boesen, fue uno de los destacados en el encuentro ante el OAR.