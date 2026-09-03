Remo/Traineras
Tirán completa una gran regata y le pone emoción a La Concha
Las moañesas completaron la ciaboga en el mismo tiempo que la tripulación de Zarautz, que fue la séptima clasificada
La trainera femenina de Tirán Pereira completó este jueves una gran regata en la clasificatoria de La Concha, en San Sebastián. Las moañesas se quedaron fuera de los siete primeros puestos, pero completaron una gran regata y fueron una de las tripulaciones que le puso emoción a la cita.
La regata se disputó a dos largos y una ciaboga. Las traineras se dividieron en dos grupos, en el primero de los cuales estaban las grandes favoritas. En el ecuador de la regata tanto Tirán Pereira como Kaiku clavaban el mismo tiempo que la trainera de Zarautz (5:41), uno de los botes de la Liga Euskotren y que era séptima en la general. Así, las moañesas afrontaron el largo de vuelta con opciones reales de pelear por esa plaza.
Finalmente no pudieron mantener ese ritmo, pero Tirán Pereira se marcha de la clasificatoria de La Concha con un gran sabor de boca. Fue undécima, con un tiempo de 11:22 y a solo un segundo de Perillo y Kaiku.
Al igual que pasó el miércoles en la competición masculina, Galicia no consiguió clasificar a ninguna de sus traineras para la final de la Bandera de La Concha.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
- El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»
- Interceptado de madrugada en O Grove un cargamento de almeja y berberecho de contrabando procedente de Portugal
- El Concello de Vigo plantea extender el «efecto Halo» al nuevo Navia y conseguir «coser» al fin el barrio con el resto de la ciudad
- Ritz-Carlton Yacht sigue sin carburar: la última dueña del astillero vigués Barreras duplica pérdidas hasta junio
- La DGT confirma para octubre el cambio que revolucionará el tráfico en Vigo: peatones y conductores no circularán a la vez
- Adiós a la controvertida rotonda de la avenida de Madrid de Vigo: vuelven los semáforos y una sorpresa por desvelar
- Cuatro meses de prisión por construir sin licencia una casita para invitados en Baiona