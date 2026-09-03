Tirán completa una gran regata y le pone emoción a La Concha

La trainera femenina de Tirán Pereira completó este jueves una gran regata en la clasificatoria de La Concha, en San Sebastián. Las moañesas se quedaron fuera de los siete primeros puestos, pero completaron una gran regata y fueron una de las tripulaciones que le puso emoción a la cita.

La regata se disputó a dos largos y una ciaboga. Las traineras se dividieron en dos grupos, en el primero de los cuales estaban las grandes favoritas. En el ecuador de la regata tanto Tirán Pereira como Kaiku clavaban el mismo tiempo que la trainera de Zarautz (5:41), uno de los botes de la Liga Euskotren y que era séptima en la general. Así, las moañesas afrontaron el largo de vuelta con opciones reales de pelear por esa plaza.

Finalmente no pudieron mantener ese ritmo, pero Tirán Pereira se marcha de la clasificatoria de La Concha con un gran sabor de boca. Fue undécima, con un tiempo de 11:22 y a solo un segundo de Perillo y Kaiku.

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Al igual que pasó el miércoles en la competición masculina, Galicia no consiguió clasificar a ninguna de sus traineras para la final de la Bandera de La Concha.