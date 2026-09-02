El Moaña rinde homenaje a Pepe de Alonso, socio fundador del club

El Club Deportivo Moaña celebrará a lo largo de esta temporada los 50 años de su fundación, formalizada en 1977. Una de las primeras iniciativas de la directiva será este mismo domingo, en el partido inaugural de la nueva campaña. Uno de los socios fundadores del Moaña y antiguo directivo, Antonio Pérez Corrales «Pepe de Alonso» recibirá un homenaje y será el encargado de realizar el saque de honor.

Los moañeses levantan el telón de la liga este domingo a las 18.00 horas en el campo Iago Aspas Juncal contra el Atlético Arnoia. «Hay momentos en los que el fútbol pasa a un segundo plano y lo que verdaderamente importa son las raíces,la identidad y las personas que hicieron posible que hoy estemos aquí. Por eso , para el primer saque de honor de esta temporada tan especial como Antonio Pérez Alonso ‘Pepe de Alonso’, directivo y socio fundador», explican desde la directiva presidida por Estela Santomé.