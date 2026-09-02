Fútbol/Preferente Futgal
El Moaña rinde homenaje a Pepe de Alonso, socio fundador del club
El club celebra a lo largo de esta temporada su 50 aniversario y el homenajeado realizará el domingo el saque de honor
El Club Deportivo Moaña celebrará a lo largo de esta temporada los 50 años de su fundación, formalizada en 1977. Una de las primeras iniciativas de la directiva será este mismo domingo, en el partido inaugural de la nueva campaña. Uno de los socios fundadores del Moaña y antiguo directivo, Antonio Pérez Corrales «Pepe de Alonso» recibirá un homenaje y será el encargado de realizar el saque de honor.
Los moañeses levantan el telón de la liga este domingo a las 18.00 horas en el campo Iago Aspas Juncal contra el Atlético Arnoia. «Hay momentos en los que el fútbol pasa a un segundo plano y lo que verdaderamente importa son las raíces,la identidad y las personas que hicieron posible que hoy estemos aquí. Por eso , para el primer saque de honor de esta temporada tan especial como Antonio Pérez Alonso ‘Pepe de Alonso’, directivo y socio fundador», explican desde la directiva presidida por Estela Santomé.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
- Galicia compra al extranjero 32 veces más pulpo del que produce y rompe la barrera de las 14.000 toneladas en el primer semestre del año
- El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»
- Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
- Interceptado de madrugada en O Grove un cargamento de almeja y berberecho de contrabando procedente de Portugal
- Un vecino de Vigo muere en la isla de Ons, por causas naturales, y trasladan su cuerpo en barco a Bueu
- El Concello de Vigo plantea extender el «efecto Halo» al nuevo Navia y conseguir «coser» al fin el barrio con el resto de la ciudad
- Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»