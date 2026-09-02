Moaña y Galicia se quedan fuera de La Concha

No hubo lugar a las sorpresas. Ni Moaña ni Galicia estarán representadas en la final de la Bandera de La Concha, la prueba más antigua y emblemática dentro del mundo de las traineras. Los mejores equipos de la temporada en la Liga EuskoLabel de la ACT ocuparon las siete plazas disponibles. El octavo billete estaba ya asignado para la Donostiarra en su calidad de anfitriona. La mejor tripulación gallega fue Chapela Wofco, que concluyó en décima posición. Las dos representantes de Moaña acabaron en decimoctava y vigésima posición: Samertolaméu Oversea con un tiempo de 21:22,66 y Tirán Pereira con 21:29,66.

Las condiciones del mar para remar eran idóneas y la regata se disputó en formato de contrarreloj, pero a solo dos largos y una única ciaboga. La organización dividió a las 24 participantes en dos grupos y las tripulaciones salían con un intervalo de un minuto. El primer grupo incluía a todos los barcos que este año competían en la Liga EuskoLabel, mientras que en el segundo remaban los botes clasificados desde la Liga ARC (Asociación de Remo del Cantábrico) y la Liga Galega de Traiñeiras (LGT).

Los remeros de Tirán Pereira, este miércoles en san Sebastián, en los momentos previos a la clasificatoria de La Concha. / Fdv

El sorteo con el orden de salida se realizó por la mañana y Tirán Pereira y Samertolaméu Oversea salieron la una a contunuación de la otra, en decimoquinta y decimosexta posición. La superioridad de los mejores barcos de la Liga EuskoLabel fue manifiesta y se clasificaron, por este orden, Ziérbena –entrenada por el moañés Dani Pérez–, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekittarra y Ondarroa. La octava clasificada fue San Juan, que se quedó a casi diez segundos del séptimo puesto. Entre las gallegas, Chapela y Ares entraron en la décima y undécima plaza, separadas por apenas un segundo.

Esta clasificatoria es la última regata de Tirán Pereira antes de afrontar el play off de ascenso a la ACT, que se celebrará el 19 y 20 de septiembre en Bermeo. Los moañeses tuvieron la ocasión de medirse a los que serán su rivales en esa lucha: Ares, Cabo, Deusto y Zarautz. La prueba de este miércoles demostró que Zarautz está a un gran nivel –fue novena y en el mismo segundo que San Juan– y que Ares está en una trayectoria ascendente. Pero todavía quedan más de dos semanas y los resultados anteriores no garantizan nada en el play off.

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Este jueves será el turno de las traineras femeninas y la comarca estará representada por las chicas de Tirán Pereira.