Tirán y Meira afrontan La Concha como un «premio»

Un premio y una ilusión que se afronta sin presión. Pero también con ganas de competir y dar lo máximo para continuar con el proceso de crecimiento y maduración de tripulaciones muy jóvenes. Así afrontan las traineras de Tirán Pereira y Samertolaméu Oversea la clasificatoria de la Bandera de La Concha, que este miércoles celebra la competición masculina y el jueves la femenina. Una de esas citas especiales con las que sueña cualquier deportista del mundo del remo y a la que ambas escuadras acuden con muchos debutantes.

Los dos clubes salieron a primera hora de este martes y tenían previsto realizar una última sesión de entrenamiento a su llegada a Euskadi. Tirán en aguas de Ziérbena y Meira en la misma San Sebastián, donde se disputa La Concha.

La clasificatoria masculina será este miércoles en formato contrarreloj y con un total de 24 traineras, que se repartirán en dos grupos de doce. Las tripulaciones moañesas estarán en el B, junto a Castropol, Cabo, Hibaika, Kaiku, lapurdi, Mutriku, Castro, San Pedro, Zarautz y Zumaia. En el A estarán todos los equipos que esta temporada compiten en la ACT. De todas ellas solo siete consiguen billete para disputar la propia bandera, que se desarrolla en dos jornadas: los domingos 6 y 13 de septiembre.

«Nuestra temporada ya está hecha, con independencia de lo que pase luego el play off de ascenso. Aún estamos un poco lejos de poder subir», explica el entrenador de Tirán Pereira, David Costa, que intenta restar presión a sus remeros. El objetivo «es que tengan ilusión, que cojan experiencia y veteranía y que pierdan el miedo a competir en este tipo de escenarios», añade el técnico. La clasificatoria de La Concha es también un buen test para comprobar el nivel del barco ante los futuros rivales en el play off de ascenso, que como es tradicional se disputará el 19 y 20 de septiembre en Bermeo y Portugalete.

En el caso de Samertolaméu La Concha sí que significará el final de su temporada. «Va a ser el premio, la guinda», subraya su entrenador, José Luis Patiño «Alika». Meira acabo la Liga Galega de Traiñeiras (LGT) en tercera posición, empatada a 93 puntos conTirán. «Tenemos una plantilla muy joven y creo que nos honra acabar la liga con una bandera [en la regata inaugural], siempre en la tanda de honor, con varios segundos puestos y peleando hasta el final por la segunda plaza de la general», sostiene el entrenador.

En Meira afrontan la clasificatoria en San Sebastián como una etapa más dentro de su fase de crecimiento de cara a las próximas temporadas. «Vamos a disfrutar, pero a disfrutar demostrando nuestro nivel. Si lo mantenemos nos va a dar un resultado real de como estamos con respecto a otros equipos», concluye Alika.

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La representación de Tirán se completa con su trainera femenina, que remará el jueves a partir de las 18.00 horas. Las moañesas llegan a La Concha como terceras de la LGT y con el buen sabor de boca de ganar la última bandera. La competición femenina contará con 19 tripulaciones, también divididas en dos grupos. Tirán remará en el B junto a Amegrove, Esteirana, Castropol, Chapela, Deusto, Lekitarra, Kaiku y Ondarroa. En el A estarán las traineras de la Liga Euskotren junto a Perillo (ganadora de la LGT), Hondarribia y Zarautz.